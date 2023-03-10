三年挪用512万元还阿窿债 副财务经理认罪

（早报讯）无力偿还庞大债务，前副财务经理三年来挪用512万元还阿窿债，他在庭上认罪时称自己如今身无分文，无法赔偿前雇主。

被告何金荣（54岁）面对四项失信及一项伪造文件的控状，他星期五（3月10日）在国家法院认罪。

被告自2009年在电脑批发商EZY Infotech工作，案发时是公司副财务经理。

被告负责管理EZY Infotech在香港设立的公司Silver Crown，拥有公司银行户头的密码和代币。

2015年，被告向大耳窿借钱而欠下大笔债务，为了还债挪用了Silver Crown户头的钱。

调查显示，2015年4月至2018年8月，被告一共挪用了约512万元的公款，他会把钱从公司户头转账到自己的户头，再将现金取出，之后转交给大耳窿。

2018年4月至5月间，被告为了掩饰他私吞70万元罪行，用软件把账单上的170万7982元34角修改成100万7982元34角。

2018年10月，公司首席财务官发现公司财务有出入，怀疑被告所为，于是报警。

被告自2018年10月22日起被还押，至今已有四年四个月多。

法官问被告是否能做出赔偿，被告通过视讯说：“我如今没有任何资产，没有办法赔偿。”

庭上没有揭露被告为何借钱及所欠下的债务数额。

案展4月20日下判。（人名译音）