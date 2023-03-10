两周内八次虐待女佣 女雇主判监及赔偿

（早报讯）女佣工作不到一个月，就遭女雇主暴力对待，猛推到差点跌倒、手臂被抓，还被逼跪在神像前道歉。女雇主被判坐牢三个月三周，以及赔偿1200元。

女雇主维达默蒂（Vedamoorthy Sivapriya，42岁）面对两项蓄意伤人罪和六项动粗的罪行。她不认罪，经审讯被裁定罪名成立，法官星期五（3月10日）下判。

当年33岁的缅甸籍女佣廷廷昂（Thin Thin Aung），在2018年12月15日开始在被告家工作，一个月后逃离住家。

根据控方陈词，女佣主要负责打扫、煮饭以及照顾被告的两名孩子。她工作的首两周并没有和被告发生冲突，但两人的关系过后越来越恶劣，被告会因为女佣犯错而发怒。

女佣出庭供证时叙述，她在短短两周内共八次遭女雇主虐待。女雇主五次猛推她的胸膛，导致她差点跌倒，其中一次还导致她扭伤背部。

另一次，被告的组屋装修水从楼上滴下，女佣却把刚洗好的衣服拿去晒。被告发怒，用力抓女佣的右手臂至出现淤青。

在女佣耳边大喊 吓到她大哭

女佣也称被告曾在她耳边大喊，吓得她放声大哭。被告担心邻居听到，马上用手捂着她的嘴巴说：“别喊！”

除了对她动粗，女佣称被告有时会惩罚她跪在神像前不断道歉，直到被告喊停。

女佣曾尝试跟被告的丈夫说被告推她，并要求他把自己送回中介，但对方说把她带来新加坡工作花了一笔钱，让她再试三个月。

女佣决定留下，甚至与人力部人员面谈时也没有揭露事实，但被告的行为越来越恶劣，导致她忍无可忍。

2019年1月14日，被告不满女佣没把衣服烫好，拿一堆衣服往她身上丢，还用力托起她的下巴，导致她咬伤舌头。

女佣当天就逃到中介处求助，并在1月17日报警。

被告已针对罪成裁决和判刑上诉。