美国金融股担忧影响股市情绪 香港和新加坡周五挫跌3%和1.15％

（早报讯）受纽约隔夜股市挫跌影响，亚太股市纷纷败退，新加坡股市晴雨表海峡时报指数星期五（3月10日）一早便跌破3200点价位，海指收跌37.08点或1.15％，闭市报3177.43点，全周下跌1.69％。

三家本地银行的股价跌0.93％至2.15％，四只怡和系股票跌0.90％至3.86％，它们给予海指最大的压力。蓝筹股大多数下跌。

美国硅谷银行（SVB Financial或SVB）突然售股集资以加强资产负债表，这触发美国市场对美国中小型银行的资金流动性感到担忧，SVB股价暴跌60%，JP摩根跌超过5%，美国银行（Bank of America）和富国银行（Wells Fargo）跌超过6%。纽约隔夜股市三大股指星期四分别挫跌1.66％至2.05％，道琼斯指数已跌至去年11月初以来最低位，标普500指数和纳斯达克指数分别跌至1月以来最低位。

香港股市星期五大跌超过3％，其他亚洲股市也跟随华尔街败跌，悉尼、东京、首尔、上海和深圳股市挫跌2.21％、1.67％、1.01％、1.40％和1.24％。欧洲的银行股星期五开盘后也纷纷显著败跌。

新加坡凯基证券研究部主任陈广治受访时说：“有两个因素在起作用。主要是硅谷银行事件，在投资者情绪疲软的情况下，引发对美国中小银行流动性问题的担忧。”

“另一个因素是美国星期五（新加坡时间晚上）发布的非农就业数据。之前鲍威尔提到，美国联邦储备局的加息决定取决于数据。如果就业市场保持强劲，通胀率保持高位，就有可能进行更大幅度的加息。最近大盘的下跌已经把即将到来的3月联储局公开市场委员会（FOMC）会议中的50个基点的加息考虑到股价上。”

他说：“隔夜纽约股市的败跌是由SVB事件推动。亚洲市场跟随隔夜美股下跌。”

新加坡股市星期五整体交易量减至13亿9000万股，交易总值则增至12亿1000万元。全场上升股184只，下跌股399只。

30只海指成份股当中，26只股价下跌，两只上涨，两只持平。DFI零售集团股价跌3.86％至2.99美元，是跌幅最大的成份股。怡和合发股价则跌2.97％至28.38元。银行股方面，大华银行股价跌2.15％至28.68元；华侨银行股价跌1.36％至12.37元；星展集团控股股价跌0.93％至33.18元。

胜科海事继续高居活跃股榜首，共2亿9137万股转手，交易总值3096万元，位居全场第九，股价跌1.87％至0.105元。