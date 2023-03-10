醉酒弄脏德士还打司机 男子坐牢罚款

（早报讯）男子喝醉酒在德士上呕吐，不满德士司机多刷他的借记卡收清洁费，挥拳殴打司机，导致司机脸部血肿和骨折，病假51天。

被告是现年40岁的林伟业，面对两项蓄意伤人及一项抵触防止骚扰法令的控状，星期五（3月10日）被判坐牢12个月四周，外加罚款2000元。他不满裁决与刑罚，决定上诉。

根据案情，2017年12月2日凌晨，被告与朋友在克拉码头喝完烈酒后各自回家。被告乘坐德士抵达住家时，正要下车突感不适呕吐，弄脏了德士。

被告过后把借记卡交给司机，缴付23元70角的车资，但司机前后刷了四次卡，数额达77元12角。

被告见状质问司机，后者解释额外的收费是清洁费。被告感到不满，挥拳揍司机，边打边要他道歉。

司机事后报警，并到樟宜综合医院求医。司机的脸部有几处血肿、右眼眶侧壁和鼻骨骨折，留医三天，病假51天。

被告代表律师求情时称，被告患有抑郁症，依赖酒精，但他在接受辅导后已戒酒，要改过自新。

律师也说，任何乘客看见自己的借记卡被多刷，都会以为自己被坑而感到不满，这是合理的反应。此外，被告也因冲突受伤，病假一天。

控方驳斥说，司机因为对科技不熟悉，才刷了被告的借记卡四次，并已解释是为了收清洁费，不是多收车资。

控方也说，被告病假一天，司机病假51天，两人的伤势无法相提并论。（人名音译）