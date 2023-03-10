烂赌男失信公司6万余元 判监六个月

（早报讯）室内设计公司职员烂赌，半年内私吞公司6万余元，还向公司借贷3万多元。东窗事发后，公司董事决定给他机会改过自新，扣工资但保留他的饭碗，但不久后怀疑他介绍客户到另一家公司，愤而报警。

来自马来西亚的被告周金发（38岁）受雇于The Interior Place私人有限公司。他星期四（3月9日）承认一项失信罪名，被判坐牢六个月。

案情显示，被告2016年开始在公司任职销售设计师，负责找客户、接收客户付款，与承包商沟通和管理工程等。每项设计工程所赚的利润，其中55%是被告的佣金。

2018年起，被告让客户直接付款到他自己的银行户头，但没有转交给公司，直接私吞款项，其中大部分用来赌博。半年内，被告私吞了五项设计工程的6万3538元。

同时，被告也向公司借贷3万2010元。庭上没提及他以什么理由借钱。

2018年12月，公司董事发现被告所负责的工程，公司都没收到付款。被告在董事的质问下承认中饱私囊。

董事没有立刻解雇他，选择与他达成协议，让被告偿还失信公司的款项。

法庭文件没提及被告原本的工资，但指他的工资减至每月2500元，每项工程的佣金也减至30%。不久后，董事又将被告的工资减至1500元，也不再让他赚佣金。

2019年11月，公司怀疑被告介绍新客户给另一家公司，决定报警揭发他的失信罪行。

被告闻判后，申请展期至4月10日才开始服刑，获法官批准。（人名译音）