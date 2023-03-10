哈莉玛总统李显龙总理 祝贺习近平再度当选中国国家主席

（早报讯）哈莉玛总统和李显龙总理分别发贺函，祝贺中国共产党中央总书记习近平再度当选中国国家主席，并期待两国继续合作，让新中关系更上一层楼。

习近平在星期五（3月10日）上午召开的中国第十四届全国人民代表大会一次会议第三次全体会议上，全票当选中国国家主席。这也是他第三次当选国家主席。

我国外交部同日下午发文告公布哈莉玛总统和李总理的贺函内容。哈莉玛总统向习近平表示最热烈的祝贺，指出过去10年中国对改善人民生活做出坚定的承诺，国家的发展取得了重要进展。

她说：“我有信心，在您的出色领导下，中国将继续取得新的成就，并继续享有和平与繁荣。”

哈莉玛也指出，新中两国通过高层互访、互利合作和紧密的民间联系建立了极佳的关系，两国的合作顺应各自的发展重点与时俱进。她对于新中两国将继续强化双边关系以造福两国人民，深具信心。

她也祝习近平身体健康，取得圆满成功。

李总理在贺函中表示期待早日与习近平再次见面，并赞扬中国在习近平的领导下取得显著发展，不仅造福了中国人民，也让整个区域获益。

李总理写道，中国正在进入下一个发展阶段，以及充满挑战的全球环境，他有信心习近平将带领国家继续走向进步和繁荣。

他指出，新中经过历代领导人的努力经营，培养起密切和持久的友谊，双边合作始终围绕两国人民的利益与优先关注事项不断推进，反映了彼此相互理解的深度以及为互惠互利共同努力的承诺。

李总理说：“我期待着继续与您合作，将我们的双边关系推向新的高度。”

李总理也祝贺习近平身体健康、继续取得成功，并期待早日再次相见。