肃毒局全岛突击 77人涉毒被捕

（早报讯）中央肃毒局展开全岛执法行动，逮捕了77名涉毒者，起获黑市价近5万元的毒品。

肃毒局星期五（3月10日）发文告说，当局在2023年3月6日至10日展开全岛执法行动，突击了勿洛、樟宜、兀兰和义顺等地。

当局在行动中逮捕了77名涉毒者，起获黑市价约4万9000元的毒品，包括45克海洛因、250克冰毒、250克大麻、两克的克他命、四颗摇头丸和27颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸。

肃毒局员在3月7日逮捕一对夫妻。33岁的妻子在勿洛水池路一带组屋被捕，37岁的丈夫同天傍晚在住家附近的楼梯间坐着，看到执法人员后企图逃跑，但最终被捕。执法人员从他身上搜出一小包冰毒和多个吸毒用具。

另外，警方在3月8日接获通报赶到义顺7道一带，发现一辆汽车和一辆卡车发生车祸。34岁汽车驾驶者逃离现场，并在附近组屋落下一个包包。执法人员从车子和包包内搜出55克大麻、18克冰毒、一些摇头丸、吸毒用具和武器。

警方和肃毒局同天展开联合执法行动，在麦波申逮捕了一名34岁女子，并通过女子找到躲在附近单位的涉案男子，单位内也搜出10克海洛因、七克冰毒和多个吸毒用具。

执法人员也在同座组屋的另一层楼，找到一个疑似涉案男子的包裹，并从包裹中找到各种吸毒用具。

调查还在进行中。