过去两星期 冠病一周增逾万起

本地连续两周，每周新增病例突破1万起，有家庭诊所指出，每天有五到八人确诊冠病。

卫生部官网数据显示，我国上两个流行病学周的病例都突破1万起，分别是1万零352起和1万零464起，比之前两个星期的每周4400多起高出一倍多。

Chua Medical Clinic and Surgery的蔡源吉医生受询时指出，今年1月和2月几乎没有冠病患者求医，但从3月起，诊所平均每天会确诊五到八起冠病病例。所幸病患症状都属轻微，至今无人病重需要送院治疗。

百胜楼Shalom Medical Group家庭诊所也接待更多冠病病患，卓珠明医生接受《新明日报》访问时说，过去两周诊所平均每天会出现两三起冠病病例，在这之前，诊所几乎没有任何冠病患者。

卓珠明认为，有多重因素导致社区病例增加，包括防疫措施大幅度放宽，人们放松警惕，以及目前有更多旅客入境，导致病毒在社区散播。

卓珠明和蔡源吉都认为，本地短期内可能还会出现一些冠病病例。

卓珠明说：“目前病例增加的情况，并没有像去年10月份那样严重。”

今年2月13日起，我国疾病暴发应对系统（DORSCON）警戒级别下调至绿色，本地家庭诊所大约从那段时间起，逐步调整诊所检测措施。

卓珠明告诉记者，感染呼吸道症状的病患无需再一一检测进行排查，医生会根据病患的风险程度来进行检测，好比年龄较长和年龄较小的弱势患者、有身体疾病的患者、孕妇，以及近期有出入境的人士。