女子盗用信用卡 遭机警店员识破

女子带着捡到的信用卡买金，谎称信用卡是丈夫的，机警店员察觉蹊跷，保住了超过7000元的金饰。

现年40岁的黄文芳（音译）面对七项控状，包括不诚实挪用财物、欺骗、偷窃、恶作剧等。她星期四（4月6日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告于2019年6月19日在加利谷地铁站外捡到一张信用卡，决定占为己有。

当晚，她带着信用卡到大巴窑6巷的珠宝店，表示有意买个可以卖掉的金饰。店员介绍一款价值7973元镶钻的白金手链，被告就掏出信用卡结账。

店员让被告在单据上签名，却发现签的和卡上的不同，便建议被告填写表格参加会员，再用表格上的资料和信用卡对比。

一比之下，店员察觉异样，询问被告时她却说信用卡是丈夫的，店员便表示因为信用卡不是她的，因此必须取消交易。

被告数日后再次尝试使用信用卡，发现已经不能用了，于是将信用卡丢掉。

在药妆店偷2662元化妆品

此外，被告也多次到同一家位于大巴窑6巷第190座组屋的屈臣氏（Watsons）偷化妆品，其中一次偷走了两袋总价值2662元8角的化妆品，当场被店员发现扣留。

另外，被告也曾在2018年9月6日傍晚6时05分，到位于乌节路威士马广场的一家美妆店，拿起一盘粉底液就往地板丢，若无其事地离开。

店长见状报警，一名路人在警方抵达时指仍在附近的被告是罪魁祸首，警方也在她脚上发现溅出的粉底液，但被告否认。

主控官建议让被告接受强制性治疗评估，法官批准申请，案展5月4日下判。