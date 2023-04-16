新加坡F1赛门票抢手 最高等级贵宾套票首破万元

F1大奖赛今年部分门票价格上涨约一成，最低票价从108元起，三天最高等级贵宾套票价格更是首次冲破万元要价1万1016元，现在想买还只能在等候名单上。

F1新加坡大奖赛去年恢复举办，当时最低票价是98元，而今年最低价为史丹福看台区星期五单日票，价格为108元。

其他套票价格不是持平就是涨约10%。最高等级的Paddock Club贵宾三日套票价，从2019年的8880元、去年的9898元，涨到今年的1万1016元。此外，购票官网显示，这组套票目前不开放购买，只能在等候名单上留名。

持Paddock Club贵宾票者除了可在冷气房舒服观赏赛事，每天还有机会到维修站走一趟，近距离欣赏F1赛车等。门票也包含由名厨掌勺的美食飨宴、各类酒精任饮等。

今年的F1新加坡大奖赛其实在去年10月就已经开卖早鸟票，到了11月25日早鸟优惠结束，正式售卖原价门票，开放更多不同种类的门票供抢购。

目前，除了新增含餐饮的“Super Pit Grandstand”看台区三日套票外，其他看台区的套票在现阶段都显示售罄。星期天正赛的单日票也非常火热，一些看台区的门票同样售罄。不过，购票网站也写明下来或释出更多票券。

F1新加坡大奖赛发言人受询时透露，今年Paddock Club销售情况是历年最强，才释出短短几周，三日套票和星期日单日票就卖光。其他贵宾款待套票如The Green Room等也同样售罄。

五个票种降价 17种价格不变

部分票种虽涨价，但也有降价的。

发言人透露，共有五个票种的价格降低多达20%，并有17个票种维持原价。另外，接下来也会推出只限本地居民可购买的星期五无座位特价门票。

主办方也指出，会推出多种不同价位的门票，让不同的观众族群都能欣赏盛事。