男子过马路被撞死 验尸庭揭：疑看手机没留意交通

男子疑因太专注在手机上，在没察觉交通灯还未转“绿人”的情况下，余光看见其他路人过马路也跟着过，结果被轿车撞飞，当场毙命。

这起致命车祸发生在去年9月17日早上7时许，地点是阿裕尼路和沈氏道的交界处。

警方之前受询时证实，车祸涉及一名路人和一辆轿车。52岁男路人被医护人员当场宣告不治，86岁男驾驶则因疏忽驾驶导致他人死亡被捕。

死者是52岁的优斯曼，验尸庭星期二（4月18日）早上针对他的死因展开研讯，指死者的致命伤是头部重创。

调查揭露，优斯曼原本是遵守交通灯过马路，后来在等第二个交通灯时，就掏出手机来看。

根据电眼画面，优斯曼在掏出手机前已有人在“红人”还未转绿时违规过马路，但他没有跟。

接着，他专注地看着手机，而站在他前面约1米距离的两名路人也跟着违规过马路。

此时，双眼仍盯着手机的优斯曼也开始跟着过马路，但他始终没有抬头，也没有检查路况，盯着手机继续过马路。

当他终于放下手机抬头时，三条车道他已经走了一半，但他似乎没发现迎面而来的车子，结果被车子从右边撞上，直接将他撞飞，倒在第三条车道。

医护人员抵达时，优斯曼是趴在地上的，头部周围出现一大滩的血迹，当场宣告不治。

验尸官认为，优斯曼应该是用余光察觉到其他人过了马路，因此以为交通灯已经转为“绿人”，是可以安全过马路的。

他强调，这是非常危险的行为，路人应当在过马路前停止使用手机，确保车辆都停下后才过马路。