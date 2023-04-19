职总超市半价活虾销售热 一小时卖一半

勿洛北1街的职总平价超市活虾开卖，每公斤价格不到市价一半，20多人在开卖前20分钟便在超市门口排队，超市一小时里卖出今天引进份额的一半。

为满足开斋节期间民众对海鲜的需求，职总平价超市继农历新年后，第二次从马来西亚迪沙鲁引进3000公斤活老虎虾，星期三（4月19日）早上9时开始在勿洛北1街第212座超市售卖。这些活虾售价为每公斤19元9角，低于市价的39元9角。每名顾客拿到号牌后排队购买，最多可买五公斤，先到先得。

住在淡滨尼的西蒂（48岁）搭乘公共交通45分钟， 8时就到超市。她说，因为上次农历新年售卖的活虾很快就被一扫而空，担心买不到，所以提前赶来排队。这次她买了五公斤的虾，要在周六开斋节为一家12口准备大餐。

顾姓消费者（50岁，协调员）本来打算买两公斤，现场看到活虾便宜又大只，最后也买了五公斤。她说：“其他超市老虎虾卖29元，个头还小一点，巴刹价格便宜，但买不到活虾。”

为了保证售卖过程中虾的鲜活，超市职员在虾运抵后，立刻把氧气管插入储存箱， 防止虾因缺氧死亡。

位于兀兰民事中心和义顺环路第849座的两家职总超市，分别会在明后两天的早上9时售卖活虾。平价发言人受询时说，如果三天的市场反应良好，之后会考虑引进5000公斤活虾，在更多分店售卖。