兀兰关卡入境大厅 汉达英达巴士上车地点更改

为了分散通关时排队等车的人龙，俗称“小黄”的汉达英达（Causeway Link）巴士在兀兰关卡入境大厅的上车点，将从星期四（4月27日）起改至13号和14号巴士站弯道。

汉达英达巴士星期天（4月23日）在脸书发贴，通知乘客从这个星期四起，巴士在兀兰关卡入境大厅（Arrival Hall）的上车点，将迁移至13号和14号巴士弯道（bus bay）。贴文提到，新的上车点从扶梯下来后，直走便可抵达，就在陆路交通管理局的柜台旁边。

汉达英达巴士公司副执行董事林镇芳回复《新明日报》询问时说，之前巴士的上车地点在扶梯后面，乘客走下扶梯后需要转弯。“随着入境后搭乘巴士的人增多、通关的早晚高峰期大排长龙，经常拥堵，因此搬到空间更大的巴士弯道。”

林镇芳说，新的上车点可以同时排几条队伍，空间更大。“新地点也更容易找到，乘客日后下了扶梯，直接就可以开始排队，而不用绕行到后面。”

目前，汉达英达巴士的上车地点，毗邻公共交通巴士的上车点。迁移后，将邻近工厂巴士、包车和快车的上车地点。林镇芳说，27日后上车地点的更换初期，会有工作人员在现场引导乘客，帮助他们熟悉新的上车点。

陈小姐（26岁，技术人员）平均每两个月在兀兰通关，并经常搭乘巴士。她说，高峰时，通关人群太过拥堵，有时人龙可以排到入境大厅外面。

“汉达英达巴士更改上车点，除了疏散人群，相信这是和兀兰离境大厅的巴士分布统一（公交巴士一起，快车、接驳巴士一起），可以减少乘客混淆。”

移民与关卡局：更有效管控人龙

移民与关卡局回复《新明日报》询问时说，当局和巴士运营商合作，重新安排了当前的排队系统。

发言人指出，这是为了在通关的高峰时期，更有效地管控巴士站的人龙。