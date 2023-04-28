男子求停付赡养费 法官同意减2500元

前妻因患自身免疫性疾病无法工作，依靠前夫赡养费过活，如今女方被指有工作、能旅游还能和男性约会，前夫申请停止支付每月3000元赡养费，法官同意将其减至500元。

根据判词，双方的婚姻只维持13个月，两人分开四年后，正式展开离婚手续。

女方在2009年被诊断患涉及系统性红斑狼疮（Systemic Lupus Erythematosus）和类风湿性关节（Rheumatoid Arthritis）的结缔组织病。

这类型的自身免疫性疾病会导致她的身体出现脓肿、溃疡和关节胀痛，若出现发病症状，伤口一天需多次清理。

病情限制了女方的行动和工作能力，她需终身服药和治疗。两人分居时，女方曾短暂工作过，但在2013年病情恶化，需要动刀，出院后坐轮椅数月。

法官当时裁定男方每个月需支付女方3000元赡养费，直至情况有所变化。女方事后依旧被病魔缠身，但近日女方透过皮质类固醇和每周注射，稳定了病情，也刚寻得一份工作，月薪有3300元。

男方指这构成实质的情况变化，因此入禀法庭申请停止支付赡养费。他也提交私家侦探所拍摄到女方可以步行、上班、购物、跟男性友人约会和出国等证据。

对此，男方说既然女方月薪已超出他所支付的每月3000元赡养费，而自上次裁决已过了四年半，因此女方应独立了。

但女方提交医生的记录指她情况如旧，分别在去年和前年左膝盖有囊性病变，伤口影响了她的日常生活。女方也指日后或无法工作。

法官认为，目前女方无需卧床，近期还外出到美国拉斯维加斯，基于女方无法出示过去一年的医药单，因此法官在估算医药和生活费用后，把男方所需支付的赡养费下调为每月500元。

不过法官指出，不排除日后女方病情恶化，需索取更多赡养费，但这是未来的事，他不会多做表态。