男子诉：货车司机斥抢车位 擅开车门爆粗飙骂

男子申诉，前往观音堂时等了逾15分钟才有车位，结果却被货车司机指责抢车位，对方还开他的车门破口大骂。

这起事件发生于4月30日（星期天）约下午2时，地点是奎因街（Queen Street）停车场，旁边是“3838”咖啡店，而对面则是Bugis+商场。

蒋先生（52岁，工程公司老板）日前在脸书群组“Complaint Singapore”发贴文，称他在停车场好不容易才等到车位，却遭货车司机指责他抢车位。

他受访时忆述，当时他和朋友要去附近的观音堂佛祖庙，他在停车场等了约15分钟，才等到有车离开，腾出车位。岂料，他驶进车位把车停好后，一名驾着货车的中年男子突然下车对他大声斥责，指责他抢走车位。“我已经在那里等了许久，他这样贸然下来指责我抢他的车位，根本就是无理取闹。”

该司机还开他车门，爆粗骂他，离开前甚至大力地关他车门。“他骂了我整整10分钟。”

蒋先生说，当时也在等车位的另一名女司机看不过那名男子的举动，便上前斥责男子，而他则当场报警，但对方后来离开了，警员到场时已找不到他。

《新明日报》记者走访现场时观察到，该停车场的车位很“抢手”，当时有约五名司机在等候车位。

附近咖啡店小贩受访说，常看到车主们为了车位而吵起来，偶尔车之间会发生碰撞，这里常发生口角和纠纷，一周至少会有一两次，有时甚至会惊动警员来调解。