男子诉：吃云吞面惊见蟑螂 母投诉反遭员工呛声

男子申诉，父母在口福食阁吃云吞面时，竟发现有蟑螂，母亲到摊位反映情况，却遭员工反指故意放蟑螂，还说“吃剩一点才要退款”。

事件发生于上星期三（4月26日）晚上约8时，地点是位于大巴窑建屋局中心的口福食阁。

网民Jeffery Linus Lee上星期三在脸书贴文指，父母当天到上述地点用餐，到笨珍云吞面摊买了一碗云吞面。由于母亲无法吃完，将面让给父亲吃，怎料发现面里有蟑螂，因此向员工反映情况。殊不知，摊位员工竟然称母亲为了退款，故意放入蟑螂。

网友向STOMP指出，母亲事后虽获得退款，员工却讽刺说：“吃剩一点才要求退款。”

针对员工的态度和处理事件的方式，网友非常不满，并向食品局、口福集团和摊位负责人投诉。

《新明日报》记者走访食阁时，笨珍云吞面摊位负责人谢女士（43岁）受询时透露，已获悉此事。她指出，为了确保食品的安全和品质，摊位定期采取害虫控制措施，并检查品质。“我们正处理此事，并已通过脸书联络该顾客。”谢女士也说，已教育涉事员工，灌输服务礼仪的重要性，并会继续提升服务品质。

李先生称，口福集团事后已联络他，指已经安排清洁工作，并会出于善意给他20元的优惠券。不过，李先生不愿意接受。

食品局：调查中

食品局回复本报询问时证实，当局正在调查此事。若公众发现饮食场所的卫生条件差时，应通过线上回馈表格（www.sfa.gov.sg/feedback）进行举报。

口福集团受询时指出，公司已联络该名顾客，并向对方提供优惠券，欢迎他再次光临口福食阁。公司也已对涉事员工采取纪律行动。