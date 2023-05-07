一人取衣一人塞进包 两妇合伙偷衣

两妇女到武吉士服装店偷衣，女老板申诉，自己在武吉士经营两家店，这已经是六年内第五次遭窃。

这起偷窃案发生在上个星期天（4月30日），地点在武吉士街二楼的一家服装店。

店主刘女士联系《新明日报》说，她怀疑窃贼是两名中年妇女，两人在中午12时半左右出现。刘女士指两人起初在店外观察一番，但她不以为意，当时她用手机上网订货和确认订单等，所以无暇顾及店外情况。

下午3时许，刘女士忙完手头事物，便到店外进行例行检查，才发现衣架上的卫衣不翼而飞。

刘女士立即调阅店内电眼画面，锁定了两名可疑女子，才发现事情的经过及对方的干案手法。原来，她们一开始在店门口衣架前选衣服，期间不停观察四周，并且抬头观望上方，疑似在寻找电眼。

随后，两人走到距离电眼较远的角落，遭窃的衣物正是挂在该处的卫衣。

根据电眼画面，其中一名女子背对着镜头，从衣架上拿下衣服，另一人则迅速接过，然后塞进随身的包包里。

刘女士指出，自己在武吉士街营业已经六年，并非第一次遭窃。她称在武吉士街共有两个店面，包括在同个商场三楼的一家饰品店。两家店过去几年共遭窃五次，损失了好几百元。

她今后将会在店外增加监控摄像头，覆盖所有死角，希望能起到阻吓作用。