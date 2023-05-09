涉接受金钱和性贿赂 移民局稽查员罪成待判刑

涉接受金钱以及性贿赂，移民与关卡局稽查员不承认所面对的12项控状，星期二（5月9日）早上法官裁定他其中八项罪名成立，另外四项被判无罪，案件展期下判。

案发时是移民与关卡局稽查员的张伟平（49岁）共面对12项抵触防止贪污法令的罪状，他不认罪，案件展开审讯，法官星期二早上宣读裁决。

法官针对其中八项控状，指被告逃避问题，证词不可信，涉案的另一证人中国籍女子梁青兰（39岁）则前后说法一致，因此针对这八项控状判被告罪名成立。

至于另外四项控状，由于涉案的另一名中国籍女子成文娟（32岁）在认罪前坠楼身亡，没能出庭供证，控方没能拿出强而有力的证据证实被告的罪行，因此法官判他这四项罪名无罪。

由于控辩双方都需要时间准备判刑陈词，法官将案件展期至6月26日下判。

据早前报道，报告被指在2018年7月至2019年7月之间，以帮来自中国的梁青兰取得特别准证为由，接受梁青兰提供的金钱，以及性贿赂。

他被指收下188.88人民币（约39新元）的红包、约2100元现金，以及7000人民币（约1428新元）的贷款，并在组屋单位和酒店内接受两次免费性服务。

另外，被告也被指涉嫌在2019年7月27日至28日之间，接受成文娟（32岁）提供的免费服务。对方也涉嫌企图以1500元贿款被告，并被指曾给被告500元贿款但被拒绝。

成文娟被控后获得保释，原定2021年9月28日认罪，但却在出庭认罪的一个月前坠楼身亡，面对的控状随之被撤销。

《联合早报》早前报道，被告张伟平自2020年11月25日被移民与关卡局停职。（人名音译）