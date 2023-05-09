为筹钱考驾照 青年偷30罐奶粉判缓监15个月

青年称为了应付生活费以及筹钱考驾照，一年多内偷了约30罐奶粉，并在网上售卖套现3000元，星期二（5月9日）早上被判缓刑监视15个月。

被告是20岁的蔡俊轩（译音），案发时正在服兵役，他面对九项偷窃和欺骗的控状。

案情显示，被告在去年9月2日凌晨2时50分，到裕廊西园景路一带的超市，偷走两罐总值268元2角的奶粉。

被告将奶粉罐藏在一个军用拉式包包（Duffel Bag）里，他没有付钱便离开超市，罪行被超市电眼拍下。

警方在接获报案后，迅速确认被告身份，并将他逮捕归案。

被告在接受调查时说，他为了应付生活费以及筹钱考驾照，自2021年7月起便开始犯罪。

变卖套现3000元

被告估计自己在2021年7月至2022年9月间，从多家超市偷了25至30罐奶粉，之后再通过Carousell网购平台变卖奶粉套现约3000元。

被告透露，Enfamil Pro A+奶粉能卖得高价，因此只专偷这个牌子的奶粉。

警方事后从被告家里起获三罐奶粉，也赔偿了超市损失。

谎称有夜店门票骗钱

缓刑官指出被告有打麻将的习惯，或无法遵守宵禁条件，不过最后还是推荐被告接受缓刑监视。

被告除了偷奶粉，也在去年6月16日谎称有Zouk夜店门票可卖出，骗两名受害者各把50元汇到银行户头里。

被告缓刑监视的条件包括晚上10时至隔天早上6时须留在室内与进行40个小时的社区服务，祖母也需签保5000元，确保被告在缓刑期间行为良好。