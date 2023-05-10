司机疑打瞌睡 校车撞伤老妇

68岁校车司机载送学生回家时，疑途中打瞌睡，失控撞毁停车场的电子闸门，还撞伤正在过马路的老妇，导致她头破血流，倒在血泊中。

车祸发生在昨天中午约12时25分，地点在菜市道第36座组屋前的露天停车场。

热心读者通知《新明日报》，指看到一名老妇被撞倒在地，而一辆AWWA社会服务机构的校车也撞毁收费闸门。

记者赶往事发地点，老妇已被送院，校车车身印有载送特需学生的字样。

目击者马力优（37岁，看护）受访说，老妇倒在路旁，头部鲜血直流，不省人事，涉事司机则站在一旁。

附近咖啡店售卖马来食物的摊贩指老妇出事前才到她那里用餐，对方住在附近租赁组屋。

当时有居民叫来附近中医馆的人前来帮忙。中医馆负责人说，妇女不断流血，看上去伤势不轻。

现场一度传出，事发后有公众上前向肇祸司机询问出事原因，司机向在场的人解释，自己打瞌睡所致。

警方和民防部队受询时证实接获通报，车祸涉及一名路人和一辆迷你巴士。68岁女路人在昏迷情况下被送往樟宜综合医院。68岁男司机则在粗心驾驶导致他人重伤的罪名下被捕。调查仍在进行中。

车上五孩童吓哭

肇祸司机将停车场的闸门撞毁。（读者提供）

五名约四五岁的孩子在校车内，事发后吓得大哭。

根据照片和视频显示，事发后一名男子为伤者撑伞，之后也有好几名路人上前关心，并打开多把雨伞。

马来女摊贩透露，当时还看到五名约四五岁的孩子在哭。

“很多人跑去围观，有路人将几名孩子从校车带下来，他们都在哭泣。”

AWWA发言人受询时说，车祸涉及他们指定的外包载客服务公司，该司机并不是机构职员，没任何AWWA的学生或职员在车祸中受伤。

“我们会持续关注他们的情况。安全对我们来说至关重要，我们将全力配合车祸的调查。”