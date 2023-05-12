12岁就当阿窿跑腿 还邀少年助喷漆骚扰

12岁就当阿窿跑腿！为赚200元，男童用红色马克笔在一组屋单位外写粗口大字报，恫言要烧屋，还邀17岁少年同行当“助手”喷漆骚扰，之后一起分酬劳。

涉案的17岁少年事后被控上庭，一共面对八项控状，包括抵触放贷人法令、偷窥和纠众闹事等。12岁男童是他的同谋。

根据案情，男童在社交媒体上收到一名陌生人“Gucci Boi”的讯息，对方问他是否有兴趣通过向他人房子喷漆来赚取外快，而每喷一单位就能获得200元的酬劳。

男童因此邀少年加入，一起去干案，之后平分酬劳，少年同意。两人都知道“Gucci Boi”是非法放贷的大耳窿。

2020年5月13日晚上11时30分，“Gucci Boi”给了男童一单位的地址，而他在隔天晚上就和少年会合，准备上门进行骚扰。

两人于15日凌晨3时30分抵达单位，男童使用红色马克笔在单位旁的墙壁上写大字报，少年则在单位的铁门、大门和墙壁上喷黑漆。

受害人是一名32岁男子，他在15日清晨6时30分发现住所被喷黑漆，墙上有大字报写着“O$P$”，内容还包括粗口，并指下次会锁门烧屋。

调查显示，案发一个月前，受害者向一名不知名人士贷款2000元，他之后发现对方是非法放贷者后，即把2000元转回对方提供的银行户口。不过，他却开始受到对方威胁，要求他还更多钱。

少年求情时指出，每个人都会犯错，希望法官能给他机会，让他完成学业。

不过法官表示，被告曾被给予多次机会，但还是重犯，因此判他入青年改造所至少12个月。

法庭文件并没有揭露12岁男童是否因涉案被控。