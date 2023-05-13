疑轻型电动车起火 殃及旁边保时捷

疑充电中的轻型电动车起火，波及停在车库里的豪华车也被烧，圣淘沙洋房的车库火光冲天，还频频传出爆炸声。

这起火患发生在星期五（5月12日）傍晚6时50分，地点在圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）的洋房。

居住在该区的李小姐（35岁）通知《新明日报》说，她当时在附近散步，结果发现不远处的洋房冒出浓烟，看见洋房前的车库也冒出火焰。

“我们还听见爆炸声，后来有消防车抵达了。而隔壁就是一间正在装修的屋子，不知道有没有被波及。”

记者走访时，有至少三辆警车和两辆消防车到场，也有警员在指挥交通，暂时不让其他车子驶入洋房方向的车道。

在这一区打工的不愿具名的女佣透露，当时她看到有一辆轻型电动车（Buggy）在充电，随后起火，才烧到旁边停着的保时捷。

“所幸没烧到屋子，里面的人也没有受伤。”

据她提供的视频，当时车子燃起熊熊烈火，黑烟直冲天，视频中还可听见至少传出两声爆炸声。视频显示，当时多人经过该处时都驻足观看，民防人员和警员抵达后，马上展开灭火行动和维持秩序。

两人逃出屋外

从视频可见，当车子起火后，有两人从屋里惊慌失措跑出来。

民防部队受询时指出，火患涉及单位一楼外的停车处，民防人员使用两支水枪灭火。两人在民防部队抵达前，已经从受影响单位疏散，无人在事故中受伤。

起火原因还在调查中。