女郎打包鱼片汤 吃完惊见鱼钩

女郎打包鱼片汤，吃到见底时，惊见汤里有鱼钩，当场吓坏。

这起事故发生于5月9日下午1时许，地点在厦门街熟食中心。

张姓女食客（36岁，会计师）向《新明日报》申诉，她到厦门街熟食中心一个鱼汤摊吃午餐时，打包了一份鱼片汤回公司享用，岂料发现不明物体。

“我吃完了鱼片，吃到见底时，才发现一个黑黑的东西，起初不以为意，还以为是炸葱。”当张小姐仔细一看，才发现所谓的“炸葱”竟是一支生锈的鱼钩，令她吓一跳。

“我想不通为什么汤里会有鱼钩，而且还是生锈的，实在太恐怖。我没走回去通知摊主，只是用应用举报。”

根据张小姐提供的照片，塑料盒里只剩下少许鱼汤，汤匙里捞出了一个黑褐色的鱼钩。她指出，该鱼汤摊颇有名气，天天大排长龙，她担心小孩或老人误吞鱼钩，后果不堪设想，希望摊主多加注意食品卫生及安全。

“我没打算要对方赔偿，只是希望提高大家的意识。鱼钩吃下去真的不是开玩笑，吞下去可能致命。”

摊主道歉：以后更小心处理

记者走访鱼汤摊，摊主受访时倍感惊讶，随即连声道歉。摊主解释说，准备食材时，不时也会发现有鱼钩藏在鱼鳃里，因此清理鱼头时都格外小心、仔细。他指营业40年来，是首次发生这样的事。

“我们平时真的很仔细处理，不管怎样都是我们的疏忽，我们向食客道歉。食客若回来，我们也愿意负责，补一碗给她，或者退还她钱。”

摊主也说，庆幸的是食客未误食鱼钩，并称当局人员已前来检查，也承诺日后将更小心地处理食材。