内政战备协会欢庆母亲节 母子同台走时装秀

为庆祝母亲节，内政团队战备人员协会于勿洛蓄水池的会所星期日（5月14日）下午，与时装品牌希音合作举办了“Everyday HERoes”时装秀。

100名内政团队国民服役人员及家属受邀参与时装秀，其中五个家庭的14名受邀者还在希音（SHEIN）的赞助下，每人用80元的预算自行搭配该品牌的服饰，化身模特，向人们展示和谐的家庭氛围。

内政团队战备人员协会行政长官游立心致开场辞时说，从照顾孩子到工作养家，女性在家庭中发挥着重要且多元的作用。国民服役人员也因有她们的支持，才能全身心地保家卫国。“现在该提醒母亲与妻子们，要好好爱护自己了。”

为铭记女性为家庭的付出，内政团队战备人员协会除了举办时装秀，还与合作伙伴们于5月14日至11月30日，推出针对女性及家庭的优惠折扣活动，如美发和水疗等。

苏莱曼（29岁）和母亲相昆华松（66岁）是秀场上唯一的一对母子。身为人母，相昆华松说她感到非常幸福和自豪，“没有人生来就上过’母亲培训课’，但对孩子和家庭满满的爱让我能够胜任这个角色。”

诺丽塔（48岁）来自参与走秀的四口之家。她告诉记者，她的丈夫沙比林（46岁）在服兵役期间曾缺席家庭成员的生日等活动。虽略有遗憾，但她作为妻子，能理解丈夫并全力支撑家庭。

诺丽塔说，两个女儿小时候不太理解爸爸为什么要服兵役。但长大后她们懂得家庭成员互相支持的重要性，也传承了父亲服役期间帮助他人、回馈社会的精神。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在活动上表达了对内政团队战备人员协会的感谢，并引用了“修身齐家治国平天下”的古训，强调良好的家庭氛围需要男性与女性相互配合。