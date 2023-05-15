以“李光耀”名义骗13万元 阿娥入狱服刑

以“李光耀”名义欺骗油站老员工陈伯13万元，阿娥星期一（5月15日）在儿子的陪同下到国家法院，开始27个月的刑期。儿子受访时透露，母亲入狱服刑，盼她早日出来和家人团聚。

星期一早上11时50分左右，73岁的阿娥在儿子（30来岁）陪同下出现在国家法院。阿娥以雨伞为拐杖，步伐蹒跚，一拐一拐地走向法院。

据观察，阿娥精神有些恍惚，她受访时不时申诉身体多处不适，针对案件，阿娥摇头回应，不愿多谈。

她的儿子受访时则解释，母亲上诉不成功后，精神受到很大的打击。

儿子感叹说：“做错了事，还是得认错。希望妈妈坐牢，可以为自己的罪行赎罪。”

他也说，母亲毕竟已经不年轻，希望她出狱后能和家人团聚，事情也能告一段落。

陈慧娥（阿娥）于2017年被控，控方指她14年内假借“李光耀”之名，每个月骗走77岁油站员工陈宣江（陈伯）至少500元。

阿娥面对169项欺骗控状，她否认有罪，案件从2019年1月开审，国家法院法官在2020年7月判她罪成，之后判她入狱27个月。她不满判刑，提出上诉。

高庭法官上个月28日指出，同意国家法院法官的判断，也找不到任何改变判刑的理由，最后维持原判。

阿娥当时以健康为由，要求延迟服刑，法官命她星期一（15日）到国家法院报道，并开始服刑。