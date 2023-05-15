非礼两女警长达四年 警员监九个月

警员知法犯法，非礼两名女同事长达近四年之久，又摸大腿又袭胸，星期一（5月15日）早上在认罪后被判坐牢九个月。

被告是45岁的本地男子，案发时是名警员，他面对11项非礼和侮辱女性尊严等控状。

受害者分别是27岁和34岁的女警员，是被告的同事。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露被告身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告在2015年10月25日晚上8时41分，与34岁的受害人一同开警车巡逻。两人当时正处理一起案件，受害人为了取车内的表格，弯腰将上半身伸进车内。

被告见状后对她说：“不要在我面前弯腰，如果你想要就直说。”

受害人听见后，认为被告话里有性暗示，心里觉得不舒服。

隔月3日下午2时，被告与同一名受害人以及其他同事玩密室逃脱（Escape Room）游戏。

受害人当时在读线索解开谜题时，被告突然用左手触摸她的右胸。

受害人将被告的手推开，怎料被告将手移到她的手臂上，还若无其事地问她找到线索没。

2019年5月5日晚上7时半，被告在警局取枪时，看见受害人坐在矮墙上。

被告这时走到她面前，抓着她的大腿，往后推又往前拉，导致她身子前后摇晃。

警方发言人受询时表示，警察部队人员应维持高自律和诚信，对于那些犯法的警员，警方会严厉给予惩罚，包括将他们控上法庭。

警方在2019年8月接获被告涉案的通知，立即展开调查，并为两名受害者提供辅导。被告在同年9月被令停止执行任务。去年4月警方完成调查后，被告已经被停职。

随着被告星期一被定罪，警察部队将对他采取内部行动。