兑换商：泰国大选走势强劲 泰铢过去一周上升

泰铢因泰国举行大选走势转为强劲不断上涨，本地兑换商表示过去一周，泰铢的兑换率确有上升。

虽然星期天（5月14日）的泰国大选还未落定，但非正式计票结果显示，反对党（前进党和为泰党）遥遥领先。

泰源私人有限公司技术分析培训主管王玢霓受访时透露，大选前一周（5月8日）起，泰铢就已经开始上升，银行之间显示的新币对泰珠兑换率从一周前的25.7泰铢一直下跌到星期一（5月15日）早上的25.27泰铢。

“应该是在大选之前就已经预测反对党会赢，并有利于经济发展，所以泰铢的大体趋势已有上升，大选前一周升幅最猛。”

王玢霓表示，如果大选成绩落定后反对党真的获胜，银行之间的兑换率有可能一直下滑到25泰铢。“兑换率可达到的最低数是24泰铢，不过这得看反对党获胜后出什么样的经济政策，需要一段时间才能判断。”

她还补充说，无论泰铢接下来一年的走势如何，新币还是会比较强。

针对泰铢在实体兑换商店的走势，受访兑换商说，目前兑换泰铢的公众仍有，因为泰国一直是本地人常去的热门旅游国家之一。但过去一周，泰铢的币值在上涨。

牛车水珍珠坊Crante钱币兑换商合伙人黄素珍说，一周前（5月8日）的兑换率是1新元兑换25.5泰铢，而星期一（5月15日）则为1新元兑换25.1泰铢。

Arcade Plaza Traders的兑换合伙人麦尔丁（Mydeen）说，新元兑换泰铢从一周前的1新元兑换25.3泰铢，持续下滑到星期一的25.18泰铢。