勿洛五房式组屋百万元转售

勿洛一五房式私人组屋单位以100万元易主，成该区首个转售价达百万的五房式组屋。

建屋局网站数据显示，这项交易在本月达成，单位地处勿洛蓄水池弯第747B座，层高10楼至12楼之间，面积为105平方米（1130平方英尺），尺价约885元。这间单位在2014年取得临时入伙证 （Temporary Occupation Permit，简称TOP）， 剩余屋契还有90年零4个月。

根据房地产网站99.co，这间单位属于勿洛首个私人组屋项目（DBSS）百丽湾（Belvia），且约885元的尺价创下该区转售组屋的尺价纪录。

Altitude Real Estate主要执行员林金财受访时指出，单位的层高不错，很可能可以鸟瞰勿洛蓄水池，环境有吸引力。“这也是一个私人组屋单位，屋龄较新，内部装潢和面积上都给人更高的期待，相信可以拎包入住。”

99.co总数据与分析总监卢克曼（Luqman Hakim）说，早就注意到百丽湾高楼层单位的转售价在90多万徘徊，尤其是附近的设施大幅改善后， 包括滨海市区线（Downtown Line）和内政团队战备人员协会（HomeTeamNS）的勿洛蓄水池俱乐部。

“此外，物以稀为贵，DBSS项目在2011年暂停，因此也比典型的预购组屋更为少见。而且勿洛的转售组屋市场相对缺乏屋龄较新的组屋。2011年以来，勿洛仅推出了七个预购组屋项目，和一个DBSS项目。”

当中，只有两个预购组屋满最低居住年限（Minimum Occupation Period，简称MOP），能够进军转售市场。

橙易产业研究与咨询部主管孙燕清提出，勿洛的组屋一直以来都很受欢迎，百丽湾外观又接近公寓。“在租赁市场上，这间单位对于在樟宜、淡滨尼等地工作的人，很有吸引力。”因此，若买主购入后再出租，租金也会可观。