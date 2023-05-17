不满他躲被窝玩手机 母拿水果刀伤11岁儿

不满11岁儿子不听话，拿着手机躲在被窝里玩，患上重郁症的母亲竟拿水果刀进房刺伤儿子的大腿，儿子跑回房里锁门报警。

41岁的被告星期三（5月17日）早上承认一项持危险武器蓄意伤人罪，被判坐牢两个月。

由于她和受害人是母子关系，为了保护受害人，法官下令媒体不得报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

根据案情，2021年11月6日早上10时55分，警方接到一通报案电话，报案者说：“我妈妈刚用刀捅我。”

调查揭露，案发当天早上10时许，当时11岁的儿子拿了被告的备用手机，在没经过她的允许下进入她的房里。

即便被告告诉过儿子，没有她的允许不准进入她的卧房，但儿子仍不加理会，跑进房里玩她的备用手机。

被告火冒三丈，从厨房取了一把刀刃九公分的水果刀，冲进房里找儿子。此时，儿子在床上躲在被窝里，只露出头顶。

走进房里后，被告将水果刀举起，一手拉开被单，一手往下刺，结果刺穿被单，捅伤儿子的右大腿，儿子痛得大叫。

鲜血不断从儿子的大腿涌出，被单上都是血，儿子吓得立马跑回自己的房间，锁门报警。

儿子事后被送往竹脚妇幼医院诊治，右腿膝盖上方有个两公分的开放式伤口，住院20天。

法官最终判被告坐牢两个月，并批准她延期服刑的申请，让她从6月14日开始服刑。