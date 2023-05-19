女子酒驾坠沟渠 施援男酒测不过皆被捕

女子清晨酒驾，失控打滑后，连人带车冲入沟渠出不来，一名男子开车经过前去帮忙，岂料被警员发现酒驾，两人皆被捕。

这起事故发生在星期四（5月18日）清晨4时15分左右，地点是汤申路上段朝往三巴旺路方向的路段。

目击者指，女驾驶撞上附近路堤和铁杆后，才冲入沟渠。（受访者提供）

《新明日报》记者星期四上午走访时，公众拉莫斯（52岁）透露，他当天早上8时许经过，发现一辆车子撞入沟渠。他说，轿车卡在沟渠里，当局抵达后，先尝试用两台小型起重机吊车，但根本吊不动。

“后来换了一台大的起重机，花了约一小时，才把车子拉出来。”

他透露，据他了解，轿车先撞上附近油站的路堤和铁杆后，再冲入沟渠。据观察，两处之间的距离大约30米远。

“有一名驾驶者当时被困在车内，轿车被吊起来后，她才获救。”

据了解，车祸后有一名男子开车经过，尝试帮助受困在车内的女驾驶，岂料由于看似喝过酒，与受困女子一起进行酒测，两人皆不过关，遭警方逮捕。

根据现场观察，事发地点留下了一条长长的刹车痕迹，沟渠旁也拉起警戒线。在强大的撞击力下，不仅栏杆被撞飞，就连小树也被撞断。

警方及民防部队受询时证实这起事故。警方发言人指出，车祸涉及一辆打滑后自撞的轿车。发言人也证实，一名39岁的女轿车驾驶受伤送院。另外，女驾驶与一名37岁的男子事后都因涉嫌酒驾被捕。案件目前在调查中。