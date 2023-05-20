让友助取银行个资 男子为追债吃牢饭

女友人借钱不还后失联，男子的篮球球友助他非法登入银行系统找出女友人资料，结果为此惹上官司。

被告是35岁的洪国豪，他面对抵触滥用电脑法令以及银行法令的控状。他在认罪后被判坐牢两周。

女友人拖欠男子约2万3000元

案情显示，被告有一名叫“凯莉”的女性友人，后者因赌扑克牌而开始跟被告借钱。到了2018年9月，“凯莉”一共拖欠被告约2万3000元。

“凯莉”偿还了被告一部分的债务后，在2018年9月失联。

被告有一名叫梁彦新（33岁）的球友，两人除了打篮球也会相约赌博和喝酒。

梁彦新当时在星展银行担任收款员，他知道被告无法找到“凯莉”，因此主动表示要帮忙被告，还说能登入银行系统，找出“凯莉”的个人资料。

被告听到后，问梁彦新这么做是否犯法，但梁彦新叫被告不用担心，被告于是接受梁彦新的帮忙。

梁彦新从电脑系统里取得“凯莉”的住家和公司地址，并于2018年9月19日将资料泄露给被告。

球友早前认罪 被判坐牢16周

被告球友早前认罪，去年11月被判坐牢16周。

控方在陈词时表示，梁彦新滥用公司给予他的信任干案。与梁彦新相比，被告没有滥用公司信任等加重刑罚因素，因此要求法官判被告坐牢两到三周。

被告表示，他星期五（5月19日）傍晚要参加颁奖典礼，因此获法官批准，6月5日才开始服刑。（人名译音）