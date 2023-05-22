骑士丢失现金 好心人捡到归还

暖心！脚踏车骑士夜骑时，弄丢了装有纸钞的塑料袋，结果被好心人捡到，把54元归还给他。

这名失而复得的幸运儿是林国华（61岁，辅导员），他日前参加华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle）500公里的虚拟脚踏车比赛，须在一个月内以四次骑行完成赛事。

5月15日晚上，他要进行第二次骑行，当天的目标是骑行150公里。当晚7时45分，他从后港住家出发到实里达航空园（Seletar Aerospace Park）一带，在完成120公里后，他决定买杯饮料补充体力。

他跟《新明日报》说：“当时已是凌晨1点，我来到实里达西兵营路（West Camp Road）的一个裕廊集团（JTC）工业楼，准备从自动售货机买饮料时，发现随身携带装钞票的小塑料袋不见了。”

他指，塑料袋里装有现金和写有妻女的联系电话，这些现金是他准备来购买饮料或零食的，而妻女的联系则是以防他遇到意外或紧急医疗情况时，有人可立即通知其家人。

他随后绕回先前曾停下休息的地点，但找不到塑料袋，最后只能自叹倒霉，并继续完成剩下的路程后回家。

没想到隔天早上9时许，一名陌生男子联系他的妻子，指在实里达西兵营路一带拾获他遗失的塑料袋，并称想把东西归还。

“我们通过WhatsApp聊了一会儿后，由于我当天有事，无法亲自取回现金，对方竟说要亲自送过来，但我不想麻烦他，就问他可否通过电子转账方式将钱转回给我，他马上汇款给我了。”

巧合！骑士与好心人同名

林国华将这起暖心经历分享至脸书群组SG PCN Cyclist，赞许对方拾遗不昧。

另外，他也透露，他与好心男不仅同为脚踏车爱好者，就连英文名也一样，十分巧合。

“我们都叫Joseph，实在太巧了，感觉很有缘分，我还因此交到了一个新朋友。过两个星期我打算与他见面一起吃早餐，亲自道谢。”