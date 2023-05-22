老物件帮你追忆旧时光 国家博物馆将推主题展

老式迪斯科舞厅的旋转吊灯、空中客车A380的豪华独立头等座舱……这些老物件将在国家博物馆展出。访客可以通过国人最喜欢的娱乐、旅行和美食的变迁来了解我国的发展历程。

国家博物馆将于5月27日推出两个展览，主题分别是：“游历狮城：体验19世纪至今的新加坡”和“儿童季：激起你的好奇心之‘民以食为天’篇”。

“游历狮城”展览的策展团队经过精心准备，共整理了600多件展品，其中绝大多数来自国家博物馆，少量是个人藏家出借的。

展览根据民众的日常生活分为“交通、住宿、饮食、观光和购物”四部分。过去与民众生活息息相关的老物件，如明信片、海报和印刷品、旅行用具以及日用品，能够唤起访客对新加坡历史的强烈回忆。

从樟宜机场“退役”的旧式航班信息板如同“迎客松”一般率先映入访客眼帘。自2020年由樟宜机场捐赠给国家博物馆以来，这块高近5.3米的信息板首次公开展出。信息板能够重现“翻转”功能，邀请游客“办理登机手续”，领取“登机牌”并进入展览。

“游历狮城：体验19世纪至今的新加坡”主题展5月27日开始，至11月19日结束，公民和永久居民可免费参观，门票5月22日起开始预订。

另外，一年一度的博物馆儿童季如约归来，今年将通过代际对话和游戏学习来探索国人最喜欢的食物话题。公众可免费参观，展期为5月27日至6月25日。