丈夫有外遇 正宫怒砍情妇头发判监六个月

43岁正宫发现丈夫搞外遇，拿刀上已婚情妇家找人，情妇丈夫急召妻子回家，结果正宫见到情妇就抓头发、赏巴掌、刮脸，还砍下情妇一撮头发，再发简讯恐吓说“你有胆再试试看，下次我在大街上把你撕烂”。

中国籍被告郭燕云（译音）面对五项包括蓄意伤害、恐吓以及抵触防止骚扰法令等控状。她星期二（5月23日）早上被判坐牢六个月。

案情显示，被告在去年6月12日发现丈夫与46岁的本地已婚妇女搞外遇。

同年8月8日，被告发现丈夫与情妇有联系，气得到情妇位于淡滨尼33街第350座组屋的住家去质问她，不过被告当时无法从情妇身上得到一个满意的解释。

事发地点在淡滨尼33街一带的组屋。（曾美玲摄）

被告当天晚上8时57分，还传了一张手部受伤的照片给情妇，表示自己自残了，导致情妇受惊吓。

第二天，被告再次怀疑丈夫与情妇保持联系，结果在下午3时，将一把厨房刀放进包包里，冲到情妇家闹事。

赏巴掌刮花脸颊



被告在情妇家外大喊大叫，还将一个花盆踢翻。情妇当时外出，屋里只有情妇的丈夫和家婆。

情妇在接到丈夫打来的电话后回家，被告看见情妇后变得暴力，一手抓着情妇头发，一手赏情妇巴掌，并刮花对方脸颊。

被告这时取出厨房刀，将情妇一撮头发砍下，事后离开现场。

不过被告不肯罢休，不久后传两则短信给情妇说：“你有胆再试试看，你会死得更快。下次我在大街上把你撕烂！”“你最好记得，如果有下一次的话，我就去你家把你砍死，我再自己死！”

求情称遭他人怂恿



律师求情说，被告拿刀干案，可以造成更大的伤害，但她只选择砍掉情妇头发，显示自己有克制情绪。

另外，被告是在他人怂恿下去当众羞辱情妇，好让对方知难而退而已，希望法官轻判。

控方在陈词时表示，被告知道情妇住址，因此情妇被恐吓时，会更加提心吊胆，担心被告随时会找上门伤害她，而且被告利用厨房刀干案可造成严重后果，要求法官判被告坐牢六至八个月。