27被逮骑士“游街” 警：疑私会党成员

大批电单车骑士在街上“游行”，骑士疑全是私会党成员，警方展开执法行动，逮捕27名男子。

网上日前流传一段视频显示，20几名骑士在数名交警的陪同下，推着电单车在路上行走。由于一行人几乎占了两条车道，阵仗浩大，惊动了不少附近组屋的居民和路过汽车司机，纷纷拍下这一幕。

视频可见，这20几名骑士全脱下了头盔，两人一组并排，排成一条长长队伍，有秩序地朝往交警指引的方向行走。

原来，这是警方于上星期天（5月21日），在后港3道进行的一次执法行动。

警方发言人受询时证实，当局在行动中逮捕了27名疑是私会党成员的男子，他们的年龄介于19至45岁。

发言人指，此次执法行动由刑事侦查局私会党取缔组（Secret Societies Branch）与交警联合执行，被捕的嫌犯当中有一些人被发现持有印着私会党标志的电单车头盔和T恤。

警方正对这27人展开调查。警方强调，任何参与私会党的人一旦罪成，可被判监禁长达三年，罚款多达5000元，或两者兼施。

将调查是否涉及其他违规

陆路交通管理局也加入这次的执法行动，调查涉案的27人是否存在其他违规行为。

陆交局答复《新明日报》询问时指，执法人员在此次行动中检测到超过10项违规行为，其中包括非法改装车辆和不合格的车牌。