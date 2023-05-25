男子追巴士卷车底 清醒送院

疑为追巴士冲过马路，遭拖斗车闪避不及撞上，男子被卷入车底，清醒送院逃过一劫。

这起车祸于星期三（5月24日）中午12时许发生，地点是大士南3道朝往大士西的路段。

脸书主页“Singapore road accident”星期四（25日）发布一段时长26秒的视频。画面中可见该处共有三条车道，当时一名身穿蓝衣黑裤的男子站在最右边的车道中间。拍到事发过程的车子当时刚好经过，男子先是伸出手来，示意对方等一下，接着在车辆停下后迅速跑过马路。

当男子冲向对面时，突然一辆拖斗车从左方驶过，虽然男子已经察觉并尝试停下脚步，但依旧无法闪避而被撞上。

从网民事后放上网的照片可见，男子被卷入拖斗车下方，旁边还有两名男子围观。

有网民在下方留言指，男子相信是为了追赶巴士而冲过马路。

记者星期四走访该处时，路面上还留下长长的血路。

据观察，距离事发地点约百米处，有一个交通灯，能让行人越过马路。

警方受询时指出，33岁的男行人在神志清醒下送院，调查工作进行中。

拖斗车司机助查

据记者观察，现场的车流量确实非常高，不少重型车辆都频繁往来，交通繁忙。多名网民在贴文下方留言，很多大型罗厘的车速都很快，希望当局能采取行动对付违规的司机。

网民阿古苏亚里说，该处除了车流量很高外，道路也不平坦。