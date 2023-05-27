走廊涂鸦丢掉邻居八双鞋 女子判监两周

女子与两户邻居交恶，在邻居家外走廊涂鸦，用染了褐色颜料的卫生棉扔在邻居门外，还将邻居八双鞋子丢掉，星期五（5月26日）被判坐牢两周。

被告是46岁的吴淑环（译音，销售助理），案发时住在蔡厝港7道第813A座组屋的单位，她共面对七项包括恶作剧以及抵触防止骚扰法令的控状。

案情显示，被告早在2018年底，便与住在同一层楼的两户邻居处得不愉快。

被告在2021年3月22日晚上，报警投诉说女邻居电视和说话音量大。

去年7月8日下午3时09分，被告再次报警，说男邻居偷了她的宠物袋。

被告为了报复这两名邻居，在9日晚上11时至隔天午夜时分，在两名邻居住家外的走廊涂鸦，丢掉男邻居七双总价值140元的鞋子，还把女邻居一张椅子、一双拖鞋和一双鞋子放在组屋不同楼层。

不仅如此，被告事先到书店购买褐色的颜料，涂在卫生棉上，然后扔在两名邻居家门外。

男邻居因不满被告将卫生棉丢在他家门外，在10日下午3时29分，用拳头敲打被告住家铁门。

被告听到铁门被敲击的声音，连忙开门。她听见男邻居与女邻居在对话时，对两人破口大骂。

男邻居不堪被骚扰，拨电报警。

求情：只是以牙还牙

律师代被告求情时说，邻居之前也对被告做出类似的行为，被告只是以牙还牙，希望法官轻判。

律师表示，被告与邻居关系早就有问题，被告也曾经报警投诉邻居。

她在监狱还押时已反省，知道自己确实做得过分，愿意为自己的行为负责。

控方在陈词时则说，被告到书店买颜料，显示她预谋干案，加上她没有赔偿邻居损失，要求法官判她坐牢四至六周。