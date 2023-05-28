撞路灯交通灯 驾驶员疑酒驾酿祸

轿车驾驶员疑酒驾，先撞路灯再撞交通灯，另一轿车也遭殃。

这起车祸发生于星期天（5月28日）凌晨2时05分左右，地点是盛港芬维尔连路（Fernvale Link）与芬维尔街（Fernvale Street）的交界处。

根据网上流传的视频，肇事的白色轿车停在路中央，一个路灯和一个交通灯被撞倒，交通灯横跨其中一个方向的两条车道，路牌也被撞断。

视频可见，肇事轿车的车头、车尾严重凹陷变形，防撞杆、车轮散落在不同的车道上，满地都是轿车残骸与玻璃碎片。另外，路面上还留下了大片疑似汽油的液体。

记者星期天早上走访事发处，附近居民黄炳顺（52岁，公务员）受访时绘述，凌晨睡前突然听见楼下传来阵阵巨响，立即到窗前一探究竟。

“撞击声很大，我在26楼都听得到。车子相信撞了路灯和交通灯后，打了个转才停下。”

居民杨慧铃（39岁）则说，她买了宵夜回家途中经过事发现场，发现除了肇事轿车外，现场还有另一辆黑色车子。

据记者探悉，肇事驾驶员疑酒驾酿祸，除了路灯和交通灯外，停在一旁的黑色轿车也遭殃。

乘客受困车内 民防切门救人

黄炳顺说，后来和邻居聊起，才听说车里有一对男女，其中一人受困，民防人员用工具切开车门把他救出。

民防部队受询时证实，抵达现场后发现一人受困在前方乘客座上，民防人员随即使用液压救援工具（Hydraulic Rescue Equipment）救人。

当局将一人送入邱德拔医院，另一人受轻伤拒绝送院。