女郎吃一半 部队锅内惊见蟑螂

女子在金文泰吃部队锅，吃到一半竟发现肉片有“头发”，拨开一看却是只蟑螂！

李小姐（30岁，研究生）联系《新明日报》说，她星期五（5月26日）下午3时许，到金文泰商场（Clementi Mall）四楼的韩国餐厅Ha-Jun Korean吃一人份部队锅时，发现了蟑螂，让她大感恶心。

她说，当时已经吃了几口，突然发现牛肉片上看似有“头发”，拨开查看，没想到竟是蟑螂。“我差点就要吃进去了，发现是蟑螂后，心情都没了，感觉好恶心，跟工作人员投诉后，对方说会退还10元。”

李小姐指出，工作人员态度有些冷漠，也没有马上道歉，找了经理谈，经理才说若有不适，可以看医生，会承担医药费。“我让他们当场开个证明，他们不愿意写，我就离开了。”

李小姐说，当时部队锅只吃了一半，也没吃饱，经理本来还说要重做一份，但她也不敢吃了。“我之前来光顾过几次，觉得价格还蛮实惠，没想到发生这种事。虽然经理说他们都有打扫、去除害虫，但我还是担心食品安全的问题。”

餐厅经理：定期除害虫

记者星期六（27日）走访餐厅时，经理陈小姐（32岁）解释，顾客吃到蟑螂是餐厅的疏忽，已经马上退钱，也问顾客要不要重做一份新的，但顾客说不想吃了。

她也指出，餐厅让顾客先去看医生，无论有没有事情，都会承担医药费，不过顾客要他们开证明，员工当下只能通过WhatsApp发短信给顾客，当做记录。“顾客和其他经理谈了之后就离开了。”

她说，开店和关店之前都会打理卫生，也会定期去除害虫。