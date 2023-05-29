超市促销 两元小榴梿引人龙

又到榴梿丰收季，巨人超市推出各品种的榴梿促销，其中还有巴掌大的两元小榴梿，吸引人龙。

巨人超市5月23日在脸书发文，宣布位于淡滨尼的霸级超市将在当天至6月22日，每天中午12点至晚上10点推出榴梿大促销，公众可品尝到猫山王、金凤、红虾等品种。此外，还有两元榴梿供选购。

记者于午间12时走访超市时发现，位于二楼的榴梿卖场已经出现约三四十人的人龙。

除了摆在最前面的两元小榴梿外，还有卖一粒五元和三粒20元的榴梿。现场也有一公斤18元起的猫山王供选择。

在场员工透露，来自柔佛的名种榴梿包括小红虾，一粒只卖两元，每人限购两粒，但不能现场打开挑选，数量有限，先到先得。

受访公众李女士（38岁，会计）表示，自己住在勿洛，到此购物惊喜发现还能买榴莲。

“我买了三粒20元的D13榴梿，还为五岁及七岁的儿子买了四粒小榴梿。”

据记者观察，两元的小榴梿约巴掌般大小，不少公众进入卖场后，犹豫再三还是决定购买五元以上、能打开挑选的榴梿。

在附近卖场工作的杨女士（42岁，销售）说，她与同事听说有榴梿促销后，午休时分来挑选，购买了三粒50元的红虾带回去享用。

“两元榴梿不知道能开出几房果肉，不如买能现场打开挑选的，更有保障。”