申诉野鸡成群扰民 公园局接600起反馈

全岛邻里涌现野鸡群，公园局今年已接获600起反馈。

根据《海峡时报》报道，全岛多处居民申诉，近期野鸡涌现，清晨的鸡啼声扰人清梦，还有随处可见的粪便以及或造成的交通隐患。

国家公园局受询时指出，公园局于2021年接获了950起有关于野鸡的反馈，相较于2017年的350起，已出现大幅度增长。至于今年，公园局则接获了超过600起反馈。

惹兰红山的居民指出，野鸡一开始非常少见，但近几个月来，数量突然增多。

居民梁先生（69岁，退休人士）受访时说，从今年1月起，住家附近的野鸡数量明显增加，担心鸡粪会产生异味。

住在景万岸的安娜说，社区内的野鸡已构成安全隐患。“这里的道路十分狭窄，有时野鸡突然从一旁的树丛中跑出，驾车人士还得刹车或转弯避开它们。”

巴西立的居民努尔雅蒂（35岁，美容师）说，尽管野鸡不与人类直接接触，却还是担心孩童会与它们的粪便接触，从而感染病毒。

居民多反对捕杀



多数受访居民反对捕杀野鸡，建议将它们转移到一个农场。不过，也有人认为，鸡群必须离开社区。

一名红山的居民李先生（46岁，德士司机）说，有邻居曾拍下一只公鸡在凌晨4时30分持续啼叫七分钟的视频。“有时，它们从早上6时就开始啼叫，噪音令人难以忍受。”

公园局透露，邻里的野鸡由市镇会管理，公园局将继续与基层组织合作，寻求管理鸡群的方式，同时建议居民不要喂养野鸡，并与当局分享信息，以减少他们的栖息地。