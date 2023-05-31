因逆行险撞上 驾驶员骑士起争执上演铁公鸡

载着男乘客的女驾驶员为超车开入反向车道，差点撞上一对男女脚踏车骑士，男骑士不满大喊比手势，女驾驶员下车与男骑士吵架，随后拳打男骑士、扯女骑士头发，男乘客也助攻，结果双双被判罚款。

这起事件发生在2021年10月4日晚上11时至11时12分，地点在直落古楼K巷一带的公寓外。

案情显示，30岁的女被告冯怡莹案发当天晚上10时，开车载男被告潘轩耀（28岁）回家。

到了晚上11时，女被告在直落古楼K巷左边车道行驶时，因前方有车子停在路上，因此为了超车而切入反方向的车道。

当时有一对男女在反方向车道骑脚车，男骑士发现女被告在切换车道时，车身与他离得很近，因此对女被告喊了一句“小心！”。

女被告原本没理会，但她发现男骑士对她比手势，又听到后车厢被敲打的声音，也从望后镜看见男骑士停下并下了脚踏车脚车，继续对她比手势。

女被告这时也下车，上前质问男骑士，两人为谁有公路使用权而吵架。男骑士一言不合，举起脚踏车往女被告方向扔去。

女被告为此不爽，将男骑士口罩拉下，以便认人。

男骑士发火，试图与女骑士闯入公寓内，却遭女被告阻止。女被告拉扯男骑士上衣，往他脸部挥拳。男被告见状，与女被告一同围殴男骑士。

女骑士尝试将女被告拉开，但不成功，女被告反而抓住女骑士的头发，并往女骑士身上踢。

男骑士见状，上前解救，女骑士脱困后到公寓保安处叫保安人员报警。

男骑士后来在走向保安处时，再次遭男女被告攻击。女骑士在一番拉扯中，将男骑士拉到保安处，才成功解围。

男骑士隔天到综合诊疗所接受治疗，他下唇割伤、头部多处擦伤、鼻梁骨骨折等，拿了两天病假。

女被告面对两项蓄意伤人控状，星期二（5月30日）被判罚款4000元。

男被告则面对一项蓄意伤人控状，遭罚款3500元。（人名译音）