车祸酿冲突 肇祸驾驶员推胸勒颈判监

两车相撞后，驾驶员下车拍照留证，其中一人丢下一句修车费各自负责就要离开，另一人手放车门阻对方，结果被推胸还遭勒颈，肇事驾驶员星期四（6月1日）早上被判坐牢四周，有意上诉。

32岁的被告苏伟杰（译音）不承认蓄意伤人的罪行，经过审讯后被判罪成。他所面对的另外三项蓄意伤人、鲁莽行为伤害他人和鲁莽行为危害他人安危的控状，则择日审理。

《新明日报》早前报道，根据受害人的说法，车祸发生后，被告突然说各自负责维修费，转身就要上车。受害人随即尾随，把手放在车门门框阻止被告关门，想要跟被告拿个人资料。

岂料，被告一下车就推了受害人的胸口，接着从受害人的身后用手臂勒对方的脖子，受害人极力挣扎，但无法挣脱，一度感到窒息。

附近咖啡店的食客见状，喊叫被告松手，其中一人扬言报警，被告才松了手，并开车离去。

主控官在结案陈词中提到，被告虽然称自卫，但也承认是自己先动手，指对方侵入了他的私人空间，不过受害人当时还未跟他有任何的肢体接触。

主控官也认为，被告大可报警，毕竟他的手机就在身上，有至少两次的机会报警。即便真的是自卫行为，被告也对受害人造成了超乎自卫程度的伤害。

被告星期四早上被判坐牢四周，但他不满裁决与判刑，提出上诉，目前以2万5000元保释待审。