伪造文件骗教育部 马国男坐牢20周

马国男子拿教育部津贴到本地念大学，毕业后履行了服务合约，但为了继续留在本地，却伪造文件欺骗教育部，希望延长准证。

来自马来西亚的玛戈旦（34岁）被控三项伪造文件的罪名，他不认罪，经审讯后，法官裁定罪名成立，星期四（6月1日）被判坐牢20周。

被告不满裁决与判刑，已申请上诉，目前以一万元保释待审。

2008年，被告得到教育部的津贴，到新加坡国立大学读书，毕业后于2014年到2017年在国大工作，履行三年的服务合约。被告以工作准证留在新加坡，随着合约结束，他也离职，工作准证取消后，获得了一年的长期探访准证（Long Term Visit Pass）， 继续逗留。

2018年4月12日，被告发电邮给教育部，谎称还没有履行合约，称只在国大工作两个月，说有意开始履行合约。

电邮中，被告呈交了伪造的准证日期，将原本的8月换成6月。他也伪造国大发出的文件，谎称接受自己的辞职通知，指他只工作了两个月。

教育部职员与国大查证，发现被告已工作三年，于是通知移民与关卡局。

被告在长期探访准证即将过期时，到移民局申请延长，呈交了伪造的教育部信件。移民局官员处理申请时，同样与教育部查证，发现信件是伪造的，随之报警。