富商中风 家人代告前女友夺产近900万

富商两度中风，失去判断能力，家人代他起诉前女友，指她趁虚而入操控他，把房产、股票、现金等当成礼物送给她，并要她归还总值近900万元的资产。

起诉人是62岁的郭鹏福，他是食品公司Far Ocean集团的创办人，基于他两度中风，这起官司由他的妹妹郭艺恬作为代理人处理。答辩人则是他离婚后，相恋的马国籍理发师谢瑞云。

根据高庭判词，两人2011年交往，谢瑞云之后搬入郭鹏福位于金声径的冠冕公寓（The Tiara）同居直到2020年，期间郭鹏福给了她几笔款项，也开设联名户头等。

2019年尾，两人感情疑似触礁，谢瑞云返回马国处理私事，后来郭艺恬联系她，希望她回来照料二度中风的郭鹏福。

但郭艺恬称，不到六个月的时间内，谢瑞云不断转移郭鹏福的资产，完全置他于不顾，导致郭鹏福忽然消瘦，还变成偏执狂。

到了2021年4月6日，郭鹏福告诉儿子他想要一了百了，让家人安排他到心理卫生学院。

当天傍晚，郭鹏福的前妻、儿子和郭艺恬约谢瑞云到公寓谈判，双方签署和解书，要谢瑞云列出郭鹏福送她礼物，她可以保留这些物品，但不得再跟郭鹏福相见，也要搬离公寓。

如今，郭艺恬指郭鹏福当时精神状况不佳，任何决定都是受到谢瑞云的不当影响，要求谢瑞云归还郭鹏福总值近900万元的其余资产，包括债券、售卖的股票金额、吉隆坡的房产、目前居住的公寓等，并指谢瑞云只是代为保管。