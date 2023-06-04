邻家吠声不断 临盆孕妇担忧

妇女申诉，邻居家的狗吠个不停，过去一年饱受困扰，如今怀有九个月身孕，担心宝宝出生后，会被狗吠吓坏。

住在淡滨尼72街第720座组屋的李小姐（36岁，行政员）向《新明日报》申诉，邻居家狗吠音量过大，她一年多来饱受噪音困扰，如今临盆在际，十分担忧。

李小姐称自己搬入目前的住所两年，邻居从去年初开始养了一只杰克罗素梗 （Jack Russell Terrier）， 自此狗吠声就不停，昼夜不分。只要有人靠近或经过邻居家门口，狗儿就冲向前，在铁门前狂吠不止。

“它有时凌晨1点也吠，我会被惊醒。”

根据李小姐提供的视频，邻居家的狗吠声清晰可闻，狗一开始嚎叫就能持续约一分钟，声浪一波一波传来。

李小姐已有36周的身孕，预产期在三周后，她担忧宝宝出生后会被狗儿狂吠声吓坏，也怕音量过大会损伤宝宝听力。

“我们也没办法，我们每天回家都必经邻居家门口，狗一定会出来吠，有时送餐员来了都不敢靠近。”

李小姐曾尝试和邻居的女儿沟通，也向建屋局投诉，情况却未见改善。

李小姐表示理解，但也希望当局可以限制组屋区的狗吠音量，或为狗提供训练课程。

“我也不是要求把狗送走，只是主人要尽养狗的责任，至少不要太过打扰他人。”

狗主：已安排宠物狗接受培训

狗主受访时称已采取措施，将狗送去训练中心培训。

据了解，这只狗是一年多前被领养的。

记者走访该座组屋，与狗主同层楼的邻居周女士（50岁）证实常听见狗吠，白天更是频繁，家中1岁多的宝宝有时也会因为狗吠而哭闹。

住在楼上的王先生（63岁）称已听狗吠多时，渐渐也习惯了。