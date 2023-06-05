荷兰连路48栋半独立式洋房三天卖光

Eleven@Holland的48栋半独立式洋房在发展商清盘后被抵押出售，短短三天内吸引至少上百名买家，并抢购一空，甚至有买家一次买十栋。

有地住宅项目Eleven@ Holland位于荷兰连道，周遭有不少名校。这批抵押出售的洋房平均分层面积为3735平方英尺，每平方英尺约1000元，因此平均售价落在373万5000元左右。

48个单位中，45个有三层楼高，建有阁楼、地下室、两个私人停车位、五个卧房、五个浴室和一个私人电梯。其他三个单位是两层楼高，建有阁楼和地下室。

独家销售代理为博纳产业（Propnex），公司早前在上星期三（5月31日）发文告时指出， 这些单位从上星期六（6月3日）起开放给公众参观。

据知，由于反应非常热烈，还没到6月3日就有非常多的潜在买家表达兴趣。隶属于博纳产业之下的 Eminence Landed，是公司最大的有地房产销售队伍。当中的经纪林慧莉告诉《新明日报》，由于消息公布后就收到非常多预约，后来银行改成先交支票再看房。

另外，潜在买家在上星期四（1日）就可看房，当天就已卖出不少单位。隔天星期五（2日）虽然是公共假日卫塞节而无法看房，但仍有买家为了确保能买到单位，没看房都照样决定买下。到了6月3日正式销售日，所剩的单位只有十来间，到了早上11时之前就售罄。

“还有很多人在询问， 看下来是否会有洋房因故没能成交，希望有机会补上。”

林慧莉说，三天下来，有超过一百组买家愿意交支票看房，甚至有国人第一天就带着支票要一次买下十间单位。

“虽然要支付高达30%的ABSD（额外买方印花税），但对方觉得算到来还是值得。”