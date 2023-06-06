中学生制卡片 送居民谢包容

为配合70周年校庆，中学生亲手制作卡片，派送给附近五座组屋的居民，以感激30年来的包容。

住在实龙岗1道第426座组屋的林先生（68岁，退休人士）告诉记者，他于5月18日收到三张来自组屋对面圣加俾尔中学（St Gabriel’s Secondary School）学生的手写卡片。

“三张手写卡片的字迹都不一样，内容大同小异，都写着感谢居民们容忍他们在校外吵闹，而他们希望能更加顾虑到居民的感受。卡片都没署名，但都写下了校名和班级。”

林先生说，中学生的年龄比较活泼好动，难免比较吵闹，不过也没有太大影响。“学生们挨家挨户送卡片，令人感到窝心，值得表扬。”

圣加俾尔中学在现在的校址已经30年。（杨量而摄）

记者走访组屋区时，居民吴先生（67岁）指出，曾看到有两名男学生穿着校服来送手写卡片。另一名居民梁女士（80多岁）也说：“学生来送卡片，很有心。”

据悉，这些卡片其实是感谢卡，圣加俾尔中学为庆祝70周年，才发起让学生制作卡片送给附近组屋居民的活动，目的是要感激邻里社区这些年来对学校的包容与和睦共处。

让学生与居民建立感情



圣加俾尔中学回复《新明日报》询问时说，学校在目前的校址已经30年，今年庆祝70周年，为表达对社区的感激，才发起这项活动。

发言人说，有五班中二学生花了一个半小时亲手制作卡片，之后再花一个半小时，将卡片亲自送到附近第426座、第427座、第410座、第414座和第425座的组屋。

发言人也指出，活动不仅让学生和社区居民建立感情，也让学生在和居民交流时，培养自信心。过去每年开学的第一天，中二生也会在附近向居民收集旧报纸，目前校方也计划让学生帮忙清理社区，为社区做些贡献。“不少居民收到卡片后，都说卡片很可爱。”