涉逾28租房骗局被控 男子称将卖亡父屋赔偿苦主

短短七个月内涉嫌至少28起租房骗局，34岁男子星期二（6月13日）早上被控时说，打算卖掉亡父的房子赔偿苦主。

《新明日报》星期一（12日）报道，警方自去年8月起接到了至少28起在裕廊区永光路一带的租房诈骗报案。男子在不同社交平台上，联系打算租下个别房间或整个单位的租客，但收下定金后，却以各种理由推脱，事后也不愿意退款。

裕廊警署的警员锁定嫌犯身份，于4月5日将34岁男子逮捕归案。

34岁的余春勇（音译）星期二早上被控三项欺骗罪，涉及款项超过18万元。

根据控状，被告涉嫌在2021年10月2日谎称位于永光路（Yung Kuang Road）第166A座组屋三楼的一个单位有房出租，骗取6900元。接着，他在去年8月25日至今年3月31日之间故技重施，用同样的一个单位谎称有房出租，骗了至少28人，金额逾16万4220元。

另外，他也曾在今年4月4日骗一名女子借出1万5000元，帮他周转生意，他则答应帮她找结婚对象。

被告星期二早上在妻子的陪同下出庭，他透露目前正在努力做出全额赔偿，并安排将亡父的房子卖掉。

法官允许被告以2万元保释，当中5000元必须是现金，案展7月11日过堂。

被骗逾万元 工程师不敢再搬家

记者辗转联络受害者庇普兰(37岁，土木工程师)，他与妻子和友人原本计划搬家，他指被告向他收取了两次订金和租金。

“我总共给了他超过一万元，我发现受骗后也报警，还上小额索偿法庭，但对方都没出席。我真的很希望能拿回这笔钱，毕竟不是一笔小数目。经过这次教训，我们打消了找新单位的念头，继续住在原本单位，怕再次被骗。”