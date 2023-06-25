汉堡肉饼不熟 麦当劳：调查中

男子吃麦当劳汉堡，岂料发现牛肉饼吃起来口感不对劲，掰开一看，竟发现肉饼未煮熟，隔天还泻肚子三次。麦当劳回复时说，食品安全是首要任务，目前在调查事件。

署名布莱恩的网民告诉STOMP，他住在义顺一带，6月20日晚上8时订了麦当劳外卖，外卖90分钟后才抵达。

“我吃之前也没有去检查食物有什么问题，不过咬了一两口汉堡后，发现汉堡的口感有些奇怪。”

他说，他每隔一星期都会点“足三两”（Quarter Pounder）汉堡包，发觉不对劲后，打开汉堡来看，岂料发现汉堡里头的肉饼还没有煮熟。

根据他拍下的照片可见，肉饼仍有一部分呈红色，明显是还未煮熟。

布莱恩说，他马上拨打麦当劳的热线，客服人员很快就道歉，并说该店经理会打给他道歉，但最后也没接到经理打来道歉的电话。

“客服人员还说会尽快送来新的一份汉堡，但汉堡到了晚上11点半才来，我都已经没了胃口。”

男子吃后腹泻

他指出，隔天早上，他出现了三次轻微腹泻的情况。

“麦当劳提供的食物糟糕，这真是令人失望。”

麦当劳回复媒体询问时说，对于顾客的经历深感遗憾，他们已经联系顾客，已解决问题。

发言人说，食品安全是首要任务，麦当劳目前在调查这事件，以确保继续遵守食品安全的高标准。